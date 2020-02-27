Сиськи вместо мозгов: Бузова без нижнего белья показала на видео ролевые игры с Манукяном

Пользователи обсуждают развратное поведение знаменитости на забавном ролике.

Пользователи Сети обсуждают новую выходу 34-летней звезды "Дома-2" Ольги Бузовой.

В одном из забавных видео вместе со своим избранником Давидом Манукяном знаменитость предстает в белой майке без рукавов и… нижнего белья.

В кадре влюбленные разыгрывают миниатюру.

"Дорогой, может быть, мы с тобой чуть-чуть поиграем? Тогда ложись и жди. Скоро придет плохой полицейский и накажет тебя", — томно произносит Бузова, укладывая возбужденного жениха в кровать.

После этого Бузова заходит в комнату иецхэзжн в форме полицейского и строго говорит, ставя в тупик Даву: "Здравствуйте, лейтенант Сидоров, давайте проедем в отделение"

Однако гораздо больше содержания постановки поклонников заинтересовала грудь Бузовой и торчащие соски.

"Сверкнула так сверкнула", "Соблазняет сиськами вместо мозгов", "Можно было и лифчик надеть", — пишут фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что Ольга Бузова показала фото "первого свидания" с Манукяном.