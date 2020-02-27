Медики доказали пользу больших доз витамина D во время беременности

Беременные женщины, которые принимали высокие дозы, рожали детей с более крепкими костями.Такой вывод медики сделали, изучив результаты исследований. Исходя из этого, эксперты рекомендуют беременным увеличивать дозы витамина D. В частности, они советуют им ежедневно принимать 400 единиц. Читайте на Информинг. Ру Гастроэнтеролог назвала виды трав, токсичных для печениИзвестно, что в исследовании JAMA Pediatrics было рандомизировано 517 женщин для приема добавки витамина D в количестве 2400 единиц или плацебо с 24 недель беременности до одной недели после родов. В ходе исследования эксперты следили за потомством этих женщин, а также сканировали кости детей в возрасте до 6 лет, фиксировали плотность костей и признаки переломов. В итоге специалисты установили, что дети, чьи матери употребляли 2800 единиц витамина D, имели значительно более высокую плотность костной ткани, чем дети в группе плацебо.

Эффект особенно был заметным у женщин с изначальным дефицитом витамина D, и у тех, кто рожал зимой, когда уровень витамина D в крови падает.Около 7% детей, чьи матери принимали высокие дозы витамина D, страдали переломами костей в возрасте до 6 лет, а в группе плацебо таких детей было 11%. Как отмечает профессор педиатрии в Университете Копенгагена доктор Ханс Бисгаард, в этих дозах нет никакой опасности и нет риска побочных эффектов. Он также добавил, что изменять ситуацию следует в раннем возрасте. Яндекс Дзен