Турция попытается овладеть Нахиджеваном, используя Арцах — NovostiNK — Новости Армении

27 февраля 2020, 15:25 — NovostiNK Основным приоритетом Турции, на мой взгляд, очень скоро станет Нахиджеван. Анкара попытается достичь своей цели, задействую арцахскую проблему. Подобное мнение выразил NovostiNK ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, тюрколог Айк Габриелян.

“В Анкаре прекрасно осознают важность диалога в этом направлении с Москвой. Соответственно, периодически предпринимает попытки вовлечь Россию в соответствующую сделку. Об этом, как минимум, говорят последние заявления Эрдогана и его министра Чавушоглу о том, что “при желании Россия сможет разрешить арцахскую проблему”, — подчеркнул он.

По оценкам эксперта, между Москвой и Анкарой уже наблюдается определенное соперничество за влияние в Азербайджане, которое очень скоро может углубиться. В первую очередь, учитывая постепенный рост турецкого внимания к Южному Кавказу. Что в свою очередь обусловлено достижением большей части турецких целей в Сирии.

Сценарии сотрудничества России и Турции на Южном Кавказе, по оценкам эксперта, многочисленны. И включают в себя совместное размещение “миротворцев” и своеобразный обмен зонами влияния, к примеру, Нахиджеван – Турции, а Арцах России.

В этом свете, Армении по оценкам тюрколога, следует быть готовой к возможному появлению очередного “Астанинского формата” вокруг Южного Кавказа. На что Москва и Анкара, по его мнению, могут пойти в противовес имеющемуся Минскому формату.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK