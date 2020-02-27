Идеальные воины: Как жили в древней Спарте потомки Геракла

Потомки Геракла, спартанцы, были идеальными воинами. Они жили войной, и именно как воины вошли в историю. Такая слава породила о Спарте и ее гражданах множество исторических мифов.

Причины могущества Спарты

Спартанcкие цари считали себя Гераклидами — потомками героя Геракла. Их воинственность стала нарицательной, и совершенно обоснованно: боевой строй спартанцев был прямым предшественником фаланги Александра Македонского.

Спартанцы внимательно относились к знамениям и пророчествам и очень прислушивались к мнению дельфийского оракула. Культурное наследие Спарты не известно также хорошо, как афинское, во многом из-за настороженности воинственного народа к письму: к примеру, их законы передавались устно, а на невоинских надгробиях было запрещено писать имена умерших.

Однако если бы не Спарта, культура Греции могла бы быть ассимилирована чужеземцами, беспрестанно вторгавшимися на территорию Эллады. Дело в том, что Спарта была фактически единственным полисом, у которого не просто была боеспособная армия, но вся жизнь которого подчинялась армейскому порядку, проходила по строжайшему расписанию, призванному дисциплинировать воинов. Возникновением такого милитаризированного общества спартанцы были обязаны уникальным историческим обстоятельствам.

Начало X века до н. э. принято считать временем первого масштабного заселения территории Лаконии, то есть будущей Спарты и прилегающих к ней земель. В VIII веке спартанцы предприняли экспансию на близлежащие земли Мессении. В ходе оккупации они решили не уничтожать местных жителей, а сделать их своими рабами, которые известны как илоты — буквально «пленные». Но создание колоссального рабовладельческого комплекса повлекло за собой неизбежные восстания: в VII веке илоты в течение нескольких лет боролись с поработителями, и это стало уроком Спарте.

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Законы, установленные по легенде спартанским царем-законодателем по имени Ликург (в переводе — «волк-труженик») еще в IX веке, послужили урегулированию внутриполитической обстановки после завоевания Мессении. Земли илотов спартанцы распределили между всеми гражданами, а все полноправные граждане составляли костяк армии (порядка 9000 человек в VII веке — в 10 раз больше, чем в любом другом греческом полисе) и имели гоплитское вооружение. Укрепление армии, продиктованное, возможно, опасением, что вспыхнет очередное восстание рабов, способствовало чрезвычайному увеличению влияния спартанцев в регионе и формированию особенного строя жизни, характерного только для Спарты.

С целью оптимальной подготовки воинов Спарты их с семилетнего возраста отправляли в централизованные государственные структуры, где они до 18 лет проводили время в интенсивных тренировках. Это было своеобразной ступенью инициации: чтобы стать полноправным гражданином, нужно было не только успешно пройти все испытания 11 лет обучения, но и в качестве доказательства своих умений и бесстрашия в одиночку убить кинжалом илота. Неудивительно, что у илотов постоянно возникал повод для очередных выступлений. Широко распространенная легенда о казни неполноценных спартанских мальчиков или даже младенцев, скорее всего, не имеет под собой реальной исторической основы, так как в полисе даже существовала определенная общественная прослойка гипомейонов — физически или умственно неполноценных «граждан».

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Спаситель Греции

Спартанцы не строили никаких оборонных стен вплоть до II века до н. э., что является лучшей демонстрацией их боеспособности и бесстрашия. По сути, в Элладе не было врага, имеющего шансы сломить Спарту в период ее расцвета. Спарта обладала и самыми большими территориями среди греческих земель — около 8000 квадратных километров.

Укреплению внешнеполитической позиции поспособствовала инициатива Спарты в создании Пелопонесского союза, призванного защищать как внешние границы Пелопонесского полуострова, так и саму Спарту от бунта илотов.

Дальнейшую роль этого государства в истории Древней Греции трудно переоценить.

Нарастало могущество Персии, и в 490 году состоялась знаменитая битва при Марафоне, в которой афиняне одержали сокрушительную победу над войсками Дария. После чего персидский царь решил собрать огромную армию, вернуться и взять реванш. Уже его сын, Ксеркс, в 480 году двинулся с многочисленным войском на греков — как по суше, так и по морю. И теперь без спартанцев персидские силы сдерживать было невозможно.

Множество жителей греческих полисов присоединялись по пути к армии персов, и сражались против других греков, действуя по принципу «враг моего врага — мой друг». Геродот уделил огромное внимание этому эпизоду греко-персидских войн, а в особенности победе афинян в морском бою при Саламине в 480 году и героическому подвигу спартанцев в битве в Фермопильском проходе (те самые «300 спартанцев»).

В решающем сражении при Платеях в 479 году спартанцы также сыграли главную роль. Таким образом, можно сказать, что именно Спарта вместе с Афинами отразила нападение Персии и выиграла войну. Благодаря усилиям превосходно подготовленной спартанской армии, греческая культура смогла достигнуть своего расцвета. И если бы не Спарта, мы бы сейчас, возможно, не знали классической греческой философии и театра.

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Закат Спарты

После войны с персами начались неизбежные войны спартанцев с Афинами за гегемонию на территории Греции. Спарта в итоге победила, однако ее господство продлилось недолго.

В 260-х годах государство разбили варвары-герулы. С этого времени Спарта постепенно стала превращаться в своего рода пародию на саму себя, музей своего же прошлого, о чем упоминает Плутарх. Древнегреческий философ рассказывал, как в 100 году н. э. он наблюдал бичевание спартанских юношей на потеху туристов, которым демонстрировали якобы спартанские обряды, расхожий в обществе миф (к созданию которого Плутарх лично приложил руку).

После захвата Эллады римлянами только Афины и Спарта из всех древнегреческих полисов получили определенную независимость от Рима. Так древняя слава Спарты сослужила ей последнюю службу. Закат Спарты произошел тихо и постепенно, однако стоит помнить, что она дала миру не только превосходных, вошедших в историю воинов, но и поэтов — таких как Тиртей, воодушевивший спартанцев своими стихами во время похода на Мессению, и Терпандр, усовершенствовавший лиру и придумавший номы. Впрочем, последний пришел в Спарту с острова Лесбос, а Тиртей, хромой учитель, был отправлен в Спарту афинянами.