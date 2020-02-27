Эта правда о Сталине 70 лет оставалась секретной

Когда-то засекреченная правда о Сталине

До Берлина доблестным солдатам Красной армии в ту пору оставалось пройти еще пятьдесят километров. Но товарищ Сталин не дожидался фактического окончания войны и, более того, был готов развязать новую — против всего мира. Конечно, у него были на то очень веские причины, которые оставались в секрете целых 70 лет.

Шотландия или Ялта

Союзникам было выгодно устроить встречу на своей территории. И Черчилль, и Рузвельт предлагали Шотландию. Сталин отказался — дескать, не люблю мужчин в юбках. Только 23 декабря 1944 года Рузвельт согласился отправиться в «логово зверя». У Черчилля не оставалось выбора: лидеры «свободного мира» собрали чемоданы и приготовились к путешествию в солнечную Ялту.

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Борьба за лидерство

Конференцию формально вел Рузвельт. Однако в ту пору бойцы Красной армии уже подбирались к Берлину — до столицы Германии нашим солдатам оставалось какие-то 50 километров. Естественно, позиции Сталина на переговорах были гораздо сильнее. Фактически, от его слова зависел весь исход дела.

Сталинский бункер

Показали, как бы невзначай, союзникам и личный бункер товарища Сталина. На десятиметровой глубине, укрепленный бетонными стенами и стальными сваями, этот бункер гарантировал жизнь тому, кто может управлять страной и армией. Особое внимание обратил на врытое в скалу убежище Рузвельт — уже тогда американцы понимали, что с русским медведем рано или поздно столкнуться придется.

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Секретная встреча

После соответствующей психологической подготовки состоялась тайная встреча Сталина и Рузвельта. На ней было решено: Советский Союз вступит в войну против Японии, обреченной, но далеко не сломленной. Итогом этих переговоров, помимо прочего, стало значительное расширение территории СССР.

Итоги переговоров

В трехсторонних переговорах Сталин изрядно прогнул остальных участников. За вступление в войну против Японии Советский Союз получил целых 56 островов Курильской гряды и Южный Сахалин. Была сформирована современная Калининградская область — там, где еще недавно была Восточная Пруссия. Львов и значительные части Западной Украины остались нашими.

ООН и Совбез

Но и это было еще не все. Именно на тех переговорах решили основные принципы формирования ООН и главного инструмента всей организации, Совбеза с правом вето. Споры об этом чуть было не привели к новой войне — союзники не хотели, чтобы СССР получали такое влияние в Европе. По счастью, несгибаемая воля позволила Сталину настоять на своем. Таким образом были установлены границы, сдерживающие уже начавшийся хаос послевоенного мира.

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Холодная война

Но уже совсем скоро после Ялтинских переговоров случился первый инцидент, развернувшийся в холодную войну. Однако, не будь сформирован к тому времени принцип ООН и Совбеза, не будь тех секретных переговоров с Рузвельтом, она вполне могла бы стать «горячей».

21.12.2017