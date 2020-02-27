Запеканка из кабачков с сыром («кабачковый омлет») — это быстрый и вкусный завтрак!

Ингредиенты

кабачки 2 штуки

молоко 1 стакан

яйца 4 штуки

мука 1 ч. ложка

зубчик чеснока 2 штуки

помидоры 1 штука

сыр 100 грамм

зелень 50 грамм

Омлет с зеленью, томатами и кабачком

Кабачки натираем на крупной терке, сок отжать. Добавляем к тертым кабачкам чеснок, пропущенный через пресс и посолим.

В небольшое количество молока добавляем муку, тщательно перемешиваем, добавляем оставшееся молоко и яйца, все хорошо перемешиваем, солим по вкусу.

На дно формы,смазанной сливочным маслом, выкладываем кабачки и заливаем всё яичной смесью. Посыпаем зеленью и нарезанным на кусочки помидором. С томата советую предварительно снять кожицу.

Посыпаем все тертым сыром.

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Выпекаем в духовке при 180 градусах 30-35 минут. Получается очень вкусно и к тому же полезно!

Приятного аппетита!