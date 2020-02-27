Запеканка из кабачков с сыром («кабачковый омлет») — это быстрый и вкусный завтрак!
Ингредиенты
- кабачки 2 штуки
- молоко 1 стакан
- яйца 4 штуки
- мука 1 ч. ложка
- зубчик чеснока 2 штуки
- помидоры 1 штука
- сыр 100 грамм
- зелень 50 грамм
Омлет с зеленью, томатами и кабачком
Кабачки натираем на крупной терке, сок отжать. Добавляем к тертым кабачкам чеснок, пропущенный через пресс и посолим.
В небольшое количество молока добавляем муку, тщательно перемешиваем, добавляем оставшееся молоко и яйца, все хорошо перемешиваем, солим по вкусу.
На дно формы,смазанной сливочным маслом, выкладываем кабачки и заливаем всё яичной смесью. Посыпаем зеленью и нарезанным на кусочки помидором. С томата советую предварительно снять кожицу.
Посыпаем все тертым сыром.
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Выпекаем в духовке при 180 градусах 30-35 минут. Получается очень вкусно и к тому же полезно!
Приятного аппетита!