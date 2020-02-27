9 признаков того, что у вас сильная духовная связь с партнером

Вы знаете, как себя чувствует любимый человек, даже когда между вами огромное расстояние. Вы можете понять, счастлив он или нет с одного взгляда…

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 4 мин. Просмотров 4 Опубликовано 27.02.2020

Если вы не просто живете вместе, а между вами с партнером существует сильная духовная связь, то ваша жизнь уже лучше, чем у большей части окружающих. Поверьте, миллионам других людей о таком остается только мечтать.

Это неоценимый дар… Но вы, возможно, даже не знаете, что он у вас есть. В этой статье вы найдете 9 признаков, говорящих о прочной духовной связи с любимым человеком:

1. Между вами нет тайн и «скелетов в шкафу»

Сильная духовная связь смывает с вас все следи лжи и фальши. Ваши отношения попросту в них не нуждаются — даже если это ложь во благо.

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Вы не лжете друг другу. И даже если кто-то ошибается, вы рассказываете друг другу о своей ошибке, не беспокоясь о том, что это может повлиять на отношения — потому что знаете, что партнер непременно вас поймет.

2. Ваша зона комфорта

Рядом с партнером вам невероятно комфортно. Ваша зона комфорта там, где вы вместе. Ваша духовная связь приносит невероятное спокойствие и умиротворение — такие, на которые не способны ни одни другие отношения.

Когда партнер рядом, вы перестаете беспокоиться о всех тех мелочах, которые занимали ваш ум. Вы понимаете, что все это и вовсе не стоит беспокойства.

3. У вас одинаковые моральные установки и цели в жизни

Когда между двумя людьми создается прочная духовная связь, они обнаруживают, что их моральные установки и жизненные цели невероятно похожи. То же касается и семейных ценностей.

А еще прочная духовная связь означает сходство взглядов на вашу будущую совместную жизнь. В общем, она дает вам все, чтобы прожить вместе до конца ваших дней, наслаждаясь этим.

4. Ваша близость не ограничивается физическим контактом

Для вас близость — это не только и не столько сексуальные отношения. На подсознательном уровне вы знаете, что можете прикоснуться к душе друг друга множеством других способов, так как вы неразрывно связаны вместе.

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Ваши души общаются столькими разными способами, что даже простой разговор кажется вам невероятно романтическим.

5. Вы привлекаете друг друга в интеллектуальном плане

Вряд ли совершенно разные люди могут жить вместе долго и счастливо… Для этого у них всегда должны быть точки соприкосновения, соединяющие их вместе.

Когда ваши души неразрывно связаны в духовном плане, между вами всегда есть интеллектуальное притяжение. Вы можете общаться на любую тему целыми часами. А еще вы делитесь своими проблемами, зная, что две головы лучше одной, и вместе вы всегда сможете найти лучшее решение.

6. Вы чувствуете синхронность

Когда ваши души связаны воедино, вы куда более часто замечаете, что многие события в вашей жизни происходят синхронно. Это происходит тогда, когда вы оба получаете послания от Вселенной — послания, указывающие на то, что вы на правильном пути, и вселенское сознание хочет, чтобы вы добились большего. Намного большего.

7. Вы исцеляете друг друга

Пары, между которыми существует прочная духовная связь, способны исцелять души друг друга. Даже одно лишь присутствие партнера действует на вас благотворно. А если вы еще и создадите вместе собственный метод обоюдного исцеления, это со временем сделает вас счастливее всех на свете — просветленными душами, которыми вы должны были быть с самого начала.

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Установление прочной духовной связи способно исцелить все раны на вашей душе, и даже предотвратить появление новых.

8. Вы чувствуете друг друга даже на расстоянии

Вы знаете, как себя чувствует партнер, даже когда между вами огромное расстояние. Вы можете понять, счастлив он или нет с одного взгляда.

Вам даже не нужно говорить с ним, чтобы понять, что его что-то беспокоит, ведь об этом вам говорит собственная душа.

9. У вас одинаковое чувство юмора

Недаром говорят, что смех — это лучшие лекарство, и с этим человеком у вас его столько, сколько нужно, и даже больше. Если у вас одинаковое чувство юмора, то у вас будет куда больше шансов, чем обычно, посмеяться над чем-то вместе.

А чем чаще вы смеетесь, тем лучше вы себя чувствуете — каждый день.

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