В Подмосковье медики спасли роженицу, отказавшуюся от переливания крови из-за боязни «грехов»

Жительница пригорода Ступино в Подмосковье, вынашивавшая седьмого ребенка, готовилась к домашним родам, но у нее случилось кровотечение. Женщина отказывалась от переливания крови, боясь взять на себя «чужой грех», но врачам удалось уговорить ее, что спасло ей жизнь. По словам заведующей родильным отделением СЦРКБ Людмилы Арзамасцевой, пациентка поступила к ним с показателем гемоглобина – 30 при норме 120 г/л. Однако она не хотела соглашаться на переливание, ссылаясь на страх перенять на себя «грехи донора». Женщину уговаривал целый консилиум врачей, включавший семь профессионалов, а после отказа, к ней пригласили психиатра и священника. Они смогли убедить роженицу, перенесшую кесарево сечение, в необходимости такой процедуры. После этого состояние матери стабилизировалось.

Женщина, родившая мальчика с весом 3970 г, находилась в больнице под наблюдением медиков пять дней. На момент выписки уровень гемоглобина у нее достигал уже 64 г/л. Ребенка, ввиду того, что мать ни разу за период беременности не сдала ни одного анализа, отправили на дообследование в перинатальный центр.