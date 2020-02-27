«Это цинично!»: Панайотов назвал фейком информацию о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов признался Instagram-фолловерам, что о своем участии в «Евровидении-2020» от России, узнал из СМИ. Артист опроверг данную информацию, назвав ее фейком, и считает такие манипуляции очень циничными. Панайотов огорчен, что многие интернет-издания, доверившись «неизвестному аккаунту», решившему «хайпонуть» на таком инфоповоде, растиражировали его, не удостоверившись в его правдивости. Достоверно огласить участника «Евровидения» от России может только Первый канал, но там пока комментариев не предоставляли. Сам артист тоже не владеет никакими сведениями. Знаменитость не понимает, кто и зачем сделал подобный вброс. Он признался, что имеет некие догадки, и добавил, если все делается намеренно, «то это цинично».Напомним, Панайотов претендовал на участие в «Евровидении» не один раз. В 2008-м артист уступил Диме Билану по итогам народного голосования. Сообщения, что именно 35-летний певец приедет от РФ на международный песенный конкурс, на официальном портале фестиваля нет. Однако поклонники Панайотова уверены, он достойно бы представил свою страну.