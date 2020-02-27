Пикировка рассады перцев в марте 2020 года в благоприятные дни поможет получить хороший урожай культуры

Перцы относятся к такой культуре, которая созревает довольно длительное время. Пикировать же рассаду перца можно начинать примерно через 15-20 дней после всходов, когда появляется третий настоящий лист. Данная процедура позволяет рассаде вырасти намного крепче и сочнее, поэтому работы следует выполнять в наиболее благоприятные для этого дни, которые можно узнать в лунном календаре.

Какими способами и когда можно делать пикировку рассады перцев в марте 2020 года

Пикировка – этот термин используется сразу в нескольких агротехнических приемах. Однако различие все же имеется

Пикировка – пересадка растений в другую емкость, то есть по отдельности, а также из меньших стаканчиков в большие. Кончик главного корня обязательно нужно прищипнуть, чтобы корешки лучше разветвлялись. Таким образом, растение сможет активнее добывать воду и питательные вещества из земли.

Пересадка – это когда производится пересадка саженца, при этом, не прищипывая корень. При выполнении этих работ часто повреждаются и оголяются корни, поскольку в ящике рассада сидела довольно плотно и корешки, как правило, путаются между собой. Сделать пересадку без повреждений практически невозможно.

Перевалка – пересадка саженцев в другую емкость, но при этом корни не повреждаются, поскольку полностью сохраняют ком земли.

После проведения пересадки или пикировки, растения необходимо поливать, но не чаще 1 раза в неделю, чтобы сеянцы не начали болеть черной ножкой. Кроме того, следует следить за температурой воды, которая должна быть отстоянная и в пределах +25⁰…+28⁰С. Однако ни в коем случае нельзя их подкармливать, так как в процессе пересадки повреждаются корни, поэтому растениям нужно время для восстановления. Первая подкормка может быть только через 2 недели после пересадки.

Благоприятными днями для проведения пикировки в марте 2020 года являются числа: 6, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 25, 31.

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Плюсы и минусы пикировки рассады перцев

Плюсы пикировки

Основным плюсом пикировки саженцев перца является экономия места, особенно на ранних этапах развития. Ведь молодая рассада, как правило, выращивается на подоконниках, что для некоторых людей становится очень важным моментом.

Маленькие растения не способны использовать большие объемы почвы. В последствие не задействованная земля без циркуляции воды может попросту закиснуть, а пикировка этому препятствует.

В скученности перцы лучше растут, чем поодиночке, так как образуется более благоприятный микроклимат.

Пикировка позволяет высевать много семян, а потом попросту выбрать лучшие, тем самым убрать маленькие и хлипкие.

Минусы пикировки

Процесс пикировки отнимает время, а также задействование дополнительного инвентаря и посуды.

Повреждается корень, после чего необходимо время для восстановления. В связи с этим, растения длительный период не растет, а значит и урожай будет намного позже.

Растение при пересадке в открытый грунт вообще может заболеть. Это связано с тем, что на поврежденные корни может попасть инфекция.

Некоторые огородники считают, что пикировка с прищипкой для перцев просто противопоказана. Можно осуществлять исключительно перевалку, а лучше сразу производить высевку по отдельным стаканчикам.

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