Пикировка рассады перцев в марте 2020 года в благоприятные дни поможет получить хороший урожай культуры

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mavit
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Перцы относятся к такой культуре, которая созревает довольно длительное время. Пикировать же рассаду перца можно начинать примерно через 15-20 дней после всходов, когда появляется третий настоящий лист. Данная процедура позволяет рассаде вырасти намного крепче и сочнее, поэтому работы следует выполнять в наиболее благоприятные для этого дни, которые можно узнать в лунном календаре.

Какими способами и когда можно делать пикировку рассады перцев в марте 2020 года

Пикировка рассады перцев в марте 2020 года в благоприятные дни поможет получить хороший урожай культуры

Пикировка – этот термин используется сразу в нескольких агротехнических приемах. Однако различие все же имеется

  • Пикировка – пересадка растений в другую емкость, то есть по отдельности, а также из меньших стаканчиков в большие. Кончик главного корня обязательно нужно прищипнуть, чтобы корешки лучше разветвлялись. Таким образом, растение сможет активнее добывать воду и питательные вещества из земли.
  • Пересадка – это когда производится пересадка саженца, при этом, не прищипывая корень. При выполнении этих работ часто повреждаются и оголяются корни, поскольку в ящике рассада сидела довольно плотно и корешки, как правило, путаются между собой. Сделать пересадку без повреждений практически невозможно.
  • Перевалка – пересадка саженцев в другую емкость, но при этом корни не повреждаются, поскольку полностью сохраняют ком земли.

    • После проведения пересадки или пикировки, растения необходимо поливать, но не чаще 1 раза в неделю, чтобы сеянцы не начали болеть черной ножкой. Кроме того, следует следить за температурой воды, которая должна быть отстоянная и в пределах +25⁰…+28⁰С. Однако ни в коем случае нельзя их подкармливать, так как в процессе пересадки повреждаются корни, поэтому растениям нужно время для восстановления. Первая подкормка может быть только через 2 недели после пересадки.

    Благоприятными днями для проведения пикировки в марте 2020 года являются числа: 6, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 25, 31.

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    Плюсы и минусы пикировки рассады перцев

    Пикировка рассады перцев в марте 2020 года в благоприятные дни поможет получить хороший урожай культуры

    Плюсы пикировки

  • Основным плюсом пикировки саженцев перца является экономия места, особенно на ранних этапах развития. Ведь молодая рассада, как правило, выращивается на подоконниках, что для некоторых людей становится очень важным моментом.
  • Маленькие растения не способны использовать большие объемы почвы. В последствие не задействованная земля без циркуляции воды может попросту закиснуть, а пикировка этому препятствует.
  • В скученности перцы лучше растут, чем поодиночке, так как образуется более благоприятный микроклимат.
  • Пикировка позволяет высевать много семян, а потом попросту выбрать лучшие, тем самым убрать маленькие и хлипкие.

    • Пикировка рассады перцев в марте 2020 года в благоприятные дни поможет получить хороший урожай культуры

    Минусы пикировки

  • Процесс пикировки отнимает время, а также задействование дополнительного инвентаря и посуды.
  • Повреждается корень, после чего необходимо время для восстановления. В связи с этим, растения длительный период не растет, а значит и урожай будет намного позже.
  • Растение при пересадке в открытый грунт вообще может заболеть. Это связано с тем, что на поврежденные корни может попасть инфекция.

    • Некоторые огородники считают, что пикировка с прищипкой для перцев просто противопоказана. Можно осуществлять исключительно перевалку, а лучше сразу производить высевку по отдельным стаканчикам.

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