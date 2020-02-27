Счетная палата: почти в трети детских больниц и поликлиник нет водопровода и канализации

В 2017 году проводилась аналогичная проверка и оказалось, что ситуация за два года не изменилась вообще.

В России почти треть всех детских больниц и поликлиник не оснащены ни водопроводом, ни канализацией. Такие шокирующие данные приводит в своем отчете Счетная палата. Причем эти данные не каких-то там далекого прошлого, а практически настоящего – на 1 января 2019 года.

В частности, выяснилось, что из 116,8 тысячи зданий, где лечат детишек, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 35% нет канализации. Центрального отопления нет в 41,1% зданий. Что же касается горячей воды, то цифры и вовсе удивляют – больше половины медучреждений в сфере детского здравоохранения ее нет. Около половины всех зданий (47%) не имеют пандусов, что осложняет доступ инвалидам к медицинскому обслуживаю, уточняет РИА Новости.

Но самое вопиющее в данной ситуации то, что ситуация со временем не изменилась. Дело в том, что возглавлявшая Счетную палату Татьяна Голикова в 2017 году тоже проводила аналогичную проверку, и тогда цифры были почти такие же. А по нескольким показателям ситуация даже ухудшилась. Так, к примеру, в 2018 году сократилось количество врачей и медперсонала по сравнению с 2017 годом (на 1,03% и 32,3%, соответственно).

Счетная палата видит причину в неэффективном расходовании бюджета. В частности, в некоторых регионах освоили менее 90% бюджетных средств. А были субъекты федерации, где освоили еще меньше – 80%. Точнее всего ужасающую ситуацию с медучреждениями России назвал премьер-министр Михаил Мишустин, побывавший в Курганской больнице: «вызывает сожаление и стыд».