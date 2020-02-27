Турецкий обозреватель: Анкара отложила ввод в строй С-400

Турецкий обозреватель телеканала HaberTürk Мухаррем Сарыкая заявил, что Анкара отложила ввод в строй С-400 с апреля на другой срок.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».

«Турция не собирается вводить в строй зенитные ракетные комплексы С-400 в апреле и перенесла ввод на июнь 2020 года», — цитирует утверждения обозревателя канал.

Ранее Сарыкая, со ссылкой на высокопоставленных источников, заявлял, что Турция решительна не отступать в Идлибе, и в случае эскалации готова даже закрыть проходы проливов Босфор и Дарданеллы.

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар в декабре заявлял, что завершение работ по введению в строй ЗРК С-400 запланировано на апрель этого года.