Шок на рыбалке: жительница Техаса поймала жуткое морское существо

Алиса Рамирес, которая живет в Техасе, имела весьма необычный улов на одной из рыбалок. Она выловила странное создание, которое в итоге оказалось ядовитым, сообщает портал Новости Планеты.Рыбалка проходила совместно с матерью на пирсе в прибрежном городе Порт-Изабель. Сперва девушке показалось, что она вытащила водоросль, однако через мгновение она поняла об ошибочности суждения. Внешне создание напомнило рыбакам червя, покрытого длинной мягкой щетиной. Из-за странного внешнего вида кажется, что обитатель морских глубин прибыл к нам из космоса, что он является инопланетянином.Алиса решила направить фотографии монстра в департамент дикой природы и местные парки, чтобы там могли точно сказать, что именно выловила девушка. Как выяснилось, это был бородатый огненный червь. Он может достигать длинны 35 см, хотя обычно значение не превышает 10 см. Каждая щетинка животного является полой, в ней содержится яд. При касании щетинки легко обламываются, заражение происходит мгновенно.