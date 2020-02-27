Появились новая информация о состоянии здоровья Заворотнюк

Share Tweet Share Share Email Comments Новости об Анастасии Заворотнюк на сегодня, 27 февраля 2020 года, указывают на следующие неприятные события в плане ее состояния здоровья: после реабилитации в клинике состояние здоровья актрисы не улучшилось.Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк: новости сегодня, 27.02.2020Журналистам сообщили, что Анастасия Заворотнюк передвигается исключительно на инвалидной коляске.«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», – пишут СМИ.Напомним, новость о болезни звезды сериала “Моя прекрасная няня” появилась в августе 2019 года. Родные актрисы не дают никаких комментариев о болезни, говоря лишь то, что Анастасия борется за жизнь изо дня в день.Ранее в прессе появилась новость о том, что состояние звезды улучшилось. Однако, никто из семьи актрисы не подтвердил эту новость.Анастасия Заворотнюк: новости от 27 февраляАктриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. По неофициальным данным, у неё рак головного мозга, хотя официально этот диагноз до сих пор не подтвержден.

В последние несколько месяцев никаких вестей о Заворотнюк вовсе нет, однако поклонники переживают от этого не меньше. Экстрасенс Кажетта Ахмеджанова, звезда «Битвы экстрасенсов», рассказала, что в ближайшее время Заворотнюк может уехать из Москвы и страны в целом. И дело даже не столько в её болезни, сколько в том, что у неё нет возможности спокойно жить и лечиться в Московской области.Ясновидящая подтверждает: сейчас к персоне Заворотнюк приковано огромное внимание, и для неё это огромный дискомфорт. Именно по этой причине Анастасия сейчас упорно придерживается молчания по поводу своего состояния здоровья. Что же касается непосредственно диагноза, то по информации Кажетты Ахмеджановой, актриса действительно болела, однако ее болезнь не была такой серьезной, как принято сейчас считать.Что же касается переезда Заворотнюк, то если Анастасия и решится на него, то скорее всего переберется в Европу. Как отмечает Кажетта, Европа – один из немногих вариантов, где Заворотнюк действительно будет спокойно жить.«Я вижу, что в скором времени Анастасия уедет из Москвы. Вероятнее всего, переедет в Европу. Она понимает, что в России спокойно восстанавливаться ей не дадут. Она не сможет выйти даже на улицу, потому как все – и близкие, и соседи, не говоря уже о журналистах, – будут лезть к ней с расспросами о самочувствии. А такие разговоры Настю сейчас очень ранят», – поведала прорицательница.