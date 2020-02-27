Гигантский НЛО закрыл собой Солнце: опубликовано видео

Во время просмотра видеоролика, сделанного спутником SOHO, уфолог Скотт Уоринг заметил объект внушительных размеров, который сумел заслонить собой светило. Сперва можно решить, что это Луна, однако она не смогла бы сделать резкий разворот на 180° и уйти из области наблюдения.По мнению уфолога, в объектив камеры могла попасть планета (Меркурий или Венера). Одно из тел могло быть на краю своей орбиты, однако эта версия маловероятна. Скорее всего, аппарат заснял НЛО. Имеется немало случаев, когда космические корабли что-то делали близ Солнца, возможно, питались энергией, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Независимые эксперты сегодня не в состоянии пока что озвучить свою точку зрения. В НАСА молчат, ни один ученый не отреагировал на видеозапись. Не факт, что специалисты найдут разумное объяснение увиденному. Однако в любом случае нам остается только ждать.