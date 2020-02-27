Стало известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году

Share Tweet Share Share Email Comments Кто представит Россию на песенном конкурсе “Евровидение 2020”? Этот вопрос долгое время был актуальным среди россиян. Ответить на него можно сегодня после результатов национального отбора. Победителем в нем оказался певец Александр Панайотов.Певец родом из Запорожья (Украина). Живет в Москве. Панайотова многие СМИ называют украинским и российским певцом. В этом году он намерен представить Россию на «Евровидении».

Непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста – Григорий Лепс. Его Панайотов даже называет своим музыкальным отцом.Певец пытался попасть на конкурс с 2005 года. Сейчас Александру Панайотову 35 лет.Представить Россию могли певица Zivert, рейв-группа Little Big или Полина Гагарина, пишет News.ru. В октябре 2019-го певец Дима Билан рассказал, что хочет вновь поучаствовать в конкурсе.Еще в начале февраля композитор Игорь Крутой оценил шансы Панайотова, как 90-процентные.65-й международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев. Он занял третье место с песней Scream.