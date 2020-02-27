Календарь: 27 февраля — День «вежливых людей»

Сегодня в нашей стране отмечается День Сил специальных операций.

Он был установлен Указом Владимира Путина от 26 февраля 2015 года. Формирование ССО России началось в 2009 году в ходе масштабной реформы российских Вооруженных сил, когда на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчиненное лично начальнику Генерального штаба ВС РФ. В марте 2013 года было официально объявлено о создании российских Сил специальных операций.

Дата для праздника, который носит неформальное название «День вежливых людей», была выбрана в связи с событиями, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя «очень вежливо» по отношению к местному населению.

Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам Владимира Путина (назвавшего так именно военнослужащих ССО России), «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» крымчан, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма.

Еще праздник 27 февраля:

Международный день полярного медведя.

События дня:

1598 г. — по решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.

1693 г. — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies’ Mercury).

1781 г. — Екатерина II издала указ о создании в Санкт-Петербурге «городских школ», первых публичных школ в Российской империи.

1882 г. — в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

Именинники:

Георгий, Константин, Михаил, Федор.

Родились:

Элизабет Тейлор (1932-2011 гг.) — американская актриса.

Анне Вески (1956 г.) – российская певица из Эстонии.

Татьяна Догилева (1957 г.) – советская и российская актриса.