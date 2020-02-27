Минюст Турции: По обвинению в связях с Гюленом в тюрьме находятся 26 тыс. 862 человека

Надо сказать, что движение категорически отрицает любую причастность к путчу.

Представители Министерства юстиции Турции сообщили, что по состоянию на 19 февраля почти 5 тыс. подозреваемых были приговорены к тюремному сроку, в то время как остальные находятся в предварительном заключении. Между тем прокуроры проводят 69 тыс. 701 расследование, фигурантами которых являются 135 тыс. 708 подозреваемых, обвиняемых в связях с Гюленом, отмечает Turkish Minute.

В ближайшем будущем должны начаться 42 тыс. 717 судебных процессов с участием 60 тыс. 167 таких подсудимых.

Как сообщило Министерство, в рамках широкомасштабного преследования, направленного на последователей Гюлена, турецкие власти запросили экстрадицию 750 человек из 101 страны. Следует отметить, что ряд стран уже отклонили запросы на 74 из них.

Министерство также обратилось в Интерпол с просьбой выдать красные уведомления в отношении 555 подозреваемых.

Кроме того, Анкара потребовала США выдать исламского проповедника Гюлена, проживающего на данный момент в Пенсильвании и возглавляющего движение, в связи с обвинениями по меньшей мере, по 27 уголовным делам. Однако Вашингтон пока не дал положительного ответа ни на один из запросов.

Из 289 судебных процессов над подозреваемыми в причастности к провалившемуся мятежу, 274 были завершены, в результате чего 1 тыс. 229 обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению в условиях строгого режима без возможности условно-досрочного освобождения, в то время как 1 тыс. 182 — получили пожизненные сроки.

В общей сложности 1 тыс. 558 подсудимых были приговорены к тюремному заключению сроком от 14 месяцев до 20 лет, а 2 тыс. 648 — были оправданы различными верховными уголовными судами.