Если женщина красивая… Пара преимуществ и 7 больших недостатков

Быть красивой – мечта каждой женщины. Но вспомните времена, когда красивых женщин сжигали на кострах, принимая их за ведьм. Сейчас к красоте другое отношение. Однако, если вы думаете, что в наше время быть красивой, подразумевает обладать множеством преимуществ, то вы заблуждаетесь.

У женской красоты, конечно же, есть множество плюсов.

Преимущества красоты

Очевидно, что у красивых женщин есть определенные льготы: преференциальное обращение в самых разных обстоятельствах, возможность легче избавиться от неприятностей. Им проще получить работу, желаемую должность.

А с точки зрения многих людей, им светит более высокий статус в обществе. Однако, как бы ни казалось большинству из нас, что красота даёт исключительные преимущества, она также может и затруднить определенные аспекты жизни.

Психолог доктор Нэнси Эткофф (Nancy Etcoff) в одном из своих исследований подтверждает не самую приятную истину о том, что существует множество трудностей, через которые проходят все красивые женщины.

Вот жестокая, неутешительная правда о том, почему красивым не так просто, как кажется на первый взгляд, и каковы недостатки обладания яркой внешностью:

Итак, каковы же минусы женской красоты?

Недостатки красоты

1. Заводить дружбу с женским полом всегда очень сложно

Идея красоты использовалась на протяжении веков, чтобы женщины чувствовали себя неполноценными.

Если вы красивая женщина, ваше женское окружение, скорее всего, будет ревностно и с недоверием к вам относиться. Кроме того, никто не отменял женскую зависть и даже ненависть к более красивым особям.

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Именно по этой причине вам будет сложно обзавестись подругами. Девушки всегда конкурируют между собой за право обладания титулом самой красивой и борются за внимание мужского пола.

Поэтому ваша красота может заставить других девушек чувствовать себя неуверенно, и они начнут вас недолюбливать.

2. Вы никогда не станете одним из «своих парней»

С другой стороны, вам будет также сложно наладить дружбу с мужчинами.

Наше общество устроено таким образом, что мужчина воспринимает женщину, в первую очередь, как потенциального партнера, с которым можно построить отношения.

Так уж устроена природа.

Поэтому, скорее всего, все ваши друзья мужского пола будут видеть в вас женщину, а уж потом друга и приятеля.

Специалисты утверждают, мужчины фантазируют о близости с людьми, которых они знают – подругами, коллегами, одноклассницами и т.д.

Поэтому, если вы внешне привлекательная женщина, вы всегда будете отличаться от друзей мужского пола; парень всегда будет видеть в вас объект своего желания, а не просто подругу, с которой можно поболтать и выпить пиво.

3. Существует много негативных стереотипов о красивых женщинах

Кроме того, существует множество стереотипов о красивых женщинах.

Из-за многих очевидных преимуществ, которые есть у красивых людей, многие считают, что привлекательные женщины используют свою внешность, чтобы получить то, что хотят. Поэтому, если уж природа наградила их хорошими внешними данными, наверняка они должны быть испорченными, ленивыми или глупыми.

К примеру, симпатичная девушка секретарша явно спала со своим боссом, чтобы получить эту должность, и она явно неумна. Именно так считает большинство.

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Некоторые вообще предполагают, что у красивых женщин, в отличие от менее красивых подруг, большее количество беспорядочных половых связей.

Другие же считают, что красивые женщины глупы, неприступны или высокомерны. И есть и те, кто даже боится красивых представительниц женского пола. Поэтому красавицам порой очень сложно бывает завязать знакомства.

4. Ваши действия, скорее всего, будут истолкованы неверно

Из-за сложившихся стереотипов и предрассудков о красивых женщинах, вы должны проявлять особую осторожность в своих действиях, потому что люди склонны к неправильному толкованию.

Например, общение с кем-то со схожими интересами на конференции о сетевом маркетинге, может привести к тому, что вас попросят номер телефона и, очевидно, не с намерением того, чтобы дальше разговаривать об эффективных маркетинговых стратегиях.

Ваше дружелюбие будет восприниматься как флирт с мужчинами. Вас даже могут принять за легкую поверхностную женщину.

Девушки же, ищущие повод вас скомпрометировать, быстро назовут вас легкодоступной, если вы просто улыбаетесь мужчине, или же флегматиком или меланхоликом, если вы застенчивая или скромная.

Одним словом, к вам могут постоянно придираться недоброжелательницы.

5. Вы можете привлекать опасных людей

Внимание, которое вы привлекаете, может быть опасным для вас.

Слава богу, что большинство людей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, безвредны. Однако не все будут уважать ваши границы, и, к сожалению, мы не всегда может контролировать некоторые вещи. Например нам хочется привлечь того, кто нам нравится, и не привлекать того, кто нам неприятен. Но, если вы красивая женщина, то иногда вы будете привлекать внимание также плохих и недостойных мужчин.

Подобно тому, как насекомые слетаются на мёд, так мужчины разного статуса и характера будут привлечены вашей красотой. Из-за огромного количества желающих быть с ней, красивой женщине приходится сталкиваться также и с хищниками, поэтому ей приходится проявлять большую осторожность, чем большинству других менее красивых женщин.

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6. Говорить об интимных вещах лучше не стоит

Это действительно, еще один недостаток красоты.

Когда красивая женщина говорит о вещах довольно интимных, это может восприниматься многими мужчинами как зеленый свет и призыв к действию. Разговоры об «этом» провоцируют противоположный пол.

Поскольку мужчины так часто думают о постели, подобные разговоры могут наводить их на мысль, что вы намекаете на что-то более, чем просто дружба.

Поэтому красивым женщинам надо быть вдвойне осторожнее с тем, что она говорит. В противном случае ваш коллега, приятель или друг может вообразить себе нечто большее, чем вы имели ввиду.

7. Вы больше, чем ваша внешность

Вы это не только ваши ноги, волосы, и лицо.

К сожалению, большинство людей видят в красивой женщине исключительно её внешние данные и не осознают, что перед ними еще и личность. И вполне возможно, что личность довольно интересная.

Если мужчина довольно поверхностный, прежде всего, его заинтересуют внешние данные женщины, и он не будет обращать особого внимания на то, что у нее внутри.

Если вы красивая женщина, к сожалению, внешность является первой вашей самой определяющей характеристикой.

Это может быть весьма неприятно для самооценки женщины, если она творческая натура или интеллектуально развитая личность. Именно эти качества ей хотелось бы, чтобы в ней замечали окружающие.

Ведь вы гораздо больше, чем ваш внешний вид, и только избранным людям дано это понять.