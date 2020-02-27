Почему Бисмарк решил не объявлять войну России

Граф и князь Отто фон Бисмарк-Шёнхаузен (1815—1898) – первый канцлер Германской империи, успешно осуществивший план объединения государства по так называемому «малогерманскому пути».

Когда в 1871 году на карте Европы появилось мощное и сильное государство — Германская империя, то оно начало активный процессе своего становления, успешно захватывая и отторгая территории у сопредельных держав. Существовала угроза войны Германии и с Россией, однако рейхканцлер Отто фон Бисмарк на нее так и не решился.

Хороший знакомый

Знакомство Бисмарка с Россией началось в январе 1859 года, когда он был отправлен в качестве прусского посла в Санкт-Петербург. Что другими дипломатами могло быть воспринято как повышение, для Бисмарка означало практически ссылку. Его убеждения шли вразрез с внешней политикой Пруссии, и поэтому опального дипломата поспешили отослать подальше от Берлина, благо он обладал всеми качествами, чтобы успешно справиться с ролью посланника.

В России Бисмарк провел менее трех лет, однако российская миссия во многом предопределила политические приоритеты для будущего канцлера. Уже в самом начале своей работы в Санкт-Петербурге Бисмарк взялся за штудирование русского языка, сначала занимался самостоятельно, а затем со студентом-правоведом Владимиром Алексеевым.

Однажды Бисмарк оказался свидетелем разговора российского императора Александра II и министра иностранных дел Александра Горчакова. Царь случайно поймал небезучастный взгляд прусского посланника и спросил: «Вы понимаете по-русски?» Бисмарк ответил утвердительно.

Ему хватило четырех месяцев занятий, чтобы научиться улавливать основной смысл беседы и сносно говорить на довольно сложном для иностранцев языке. Любопытно, что даже став главой прусского правительства, Бисмарк писал свои резолюции на русском, иногда вставляя загадочные для немцев слова «невозможно» или «осторожно».

Находясь в Санкт-Петербурге, Бисмарк всегда старался быть в курсе политической и светской жизни государства, читал русскую литературу и периодику, в том числе «Дворянское гнездо» И.С.Тургенева и запрещенный в России «Колокол» А.И. Герцена. Он сблизился с Горчаковым и был единственным иностранным послом, который тесно общался с царской семьей. Это ему давало великолепную возможность лучше узнать Россию, а в будущем — неоспоримые преимущества в дипломатической карьере.

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В России к Бисмарку всегда относились с уважением, и когда он был дипломатом, и когда стал канцлером. Немец платил русским той же монетой, пытаясь выстраивать свою международную политику так, чтобы она имела минимально негативные последствия для России.

Мы не нуждаемся в войне

Германия превратилась в империю, переиграв на военных и дипломатических полях Данию, Австрию и Францию, однако Бисмарк понимал, что его страна все еще не имеет возможности доминировать Европе. Идея объединения всех немцев в одном государстве так и не была воплощена в жизнь, этому серьезно противилась империя Габсбургов. Опасался «железный канцлер» и реванша со стороны Франции.

Учитывая центральное положение Германии в Европе и, как следствие, реальную угрозу вовлечения в войну на два фронта, Бисмарк выработал правило, которому следовал в течение всей своей политической карьеры: «Сильная Германия стремится жить мирно и мирно развиваться».

Реагируя на рассуждения некоторых немецких политиков о возможном противостоянии с Россией (спорных моментов между двумя державами хватало), канцлер указывал на негативный опыт польской нации. Жизнеспособность русских будет намного выше, уверял Бисмарк. Он настоятельно не рекомендовал германской военщине смотреть на Россию, как на постоянной угрозы — это путь в никуда.

Единственным разумным решением для «железного канцлера» было сближение с Россией. На это были направлены его дипломатические усилия. 13 марта 1871 года Германия вместе с представителями ведущих европейских держав подписала Лондонскую конвенцию, которая аннулировала заключенный годом ранее Парижский договор, запрещавший России иметь на Черном море военный флот.

В 1872 году по инициативе Бисмарка была организована встреча трех императоров — германского, российского и австрийского. Обсуждались детали совместного противодействия революционной опасности. Бисмарк дал понять, что кроме вешней угрозы, существовала и внутренняя, которая отодвигала на второй план разногласия между европейскими монархиями.

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Бисмарк знал, о чем говорил. На рубеже 1860—1870-х годов в Германии набрал силу радикальный социализм, нацеленный свергнуть верховную власть. На новое репрессивное законодательство, принятое Бисмарком, социалисты ответили двумя покушениями на императора и одним на самого канцлера.

Скрытое противостояние

По мере укрепления позиций объединенного германского государства стали расходиться его политические пути с Россией. Бисмарк все чаще позволял в адрес своего российского коллеги Горчакова нелестные высказывания. Берлинский конгресс и вовсе поставил отношения двух стран на грань конфликта.

13 июля 1878 года в Берлине представителями великих держав был подписан трактат, установивший новые границы в Европе. Неудовлетворенные Сан-Стефанским миром, подведшим итоги русско-турецкой войны, Англия, Австрия и Турция при посредничестве Германии заставили Россию пойти на уступки.

Значительная часть отвоеванных Россией территорий, согласно трактату, делилась между Турцией и Австрией, в частности, южные области Болгарии в качестве автономных провинций отходили турецкому султану, а Австро-Венгрия получила согласие на оккупацию Боснии и Герцеговины. Россия также отказывалась от Баязета и Алашкертской долины.

На фоне болезненных уступок в России усилились антигерманские настроения, резко ухудшились и экономические отношения между двумя странами. Прусское юнкерство выступало против поставок российского зерна, а русские капиталисты противодействовали ввозу германских промышленных товаров. Оба государства взвинтили таможенные пошлины.

В дальнейшем «железный канцлер» препятствовал размещению в Германии русских займов, в которых нуждалось царское правительство при переходе на золотой рубль. Как бы хорошо Бисмарк не относился к России, ему совершенно не нужен был сильный сосед.

7 октября 1879 года Германия заключила с Австро-Венгрией «Обоюдный договор», тем самым подтолкнув Россию к союзу с Францией. Многие историки называют это фатальной ошибкой Бисмарка, разрушившего тесные связи с российским правительством. С тех пор между Россией и Германий началась острая конкурентная борьба, которая не закончилась и после воцарения на российском престоле Александра III.

Бисмарк продолжил оказывать давление на Россию. В частности, он поддержал неугодную русскому императору кандидатуру принца Фердинанда Кобургского, который претендовал на болгарский престол. А тем временем генеральные штабы обеих империй стали разрабатывать планы намечающейся войны.

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В Россию ни ногой

Затягивание конфронтации между Россией и Германией грозило завести обе стороны в тупик. Перспективы войны не привлекали никого. «Превентивная война против России — самоубийство из-за страха смерти», — так образно выражался Бисмарк. К тому же канцлер окончательно запутался в выстраиваемой им системе альянсов.

К июню 1887 года в дипломатических кругах Берлина и Санкт-Петербурга созрел план тайного соглашения между двумя странами, которое в итоге было подписано канцлером Бисмарком и российским послом Павлом Шуваловым. Согласно «договору перестраховки» Россия и Германия обязывались сохранять нейтралитет в случае войны кого-либо из участников соглашения с третьей стороной, кроме случаев нападения Германии на Францию или России на Австро-Венгрию.

К договору прилагался особый протокол, по которому Германия должна была оказать России дипломатическое содействие, если русский император сочтет нужным овладеть проливами в целях «сохранения ключа к своей империи». В ответ российское правительство предоставляло полную свободу действий Германии в отношении Франции.

Если Германия на какое-то время отказалась от вооруженного решения споров с Россией, то Австро-Венгрия все еще вынашивала эту мысль. Весной 1888 года Бисмарк заявил, что офицеры австрийского генштаба намечают начало войны на осень того же года. На выпад министра иностранных дел Австро-Венгрии графа Кальноки — «Россия будет разгромлена» — Бисмарк заметил, что это маловероятно. Даже самый благополучный исход войны, по словам канцлера, никогда не приведет к распаду российского государства.

В мемуарах, которые писал Бисмарк в последние годы жизни, много внимания уделено именно России. Канцлер предостерегал своих современников и потомков от необдуманных шагов: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно или вообще не играть».