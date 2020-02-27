Они их бросили и очень пожалели об этом. Вторая часть чокнутых бывших

В прошлый раз мы рассказали вам о нескольких весьма интересных и в тоже время страшных случаях мести за разбитые сердца вторыми половинками. Сегодня мы поведаем вам еще о нескольких людях, которые явно не хотели мериться с тем, что от них ушла их вторая половинка.

Тони Джо Силви

Тони Джо Силви — это действительно та женщина, которую вы никогда бы не пригласили на чашечку кофе. Мы будем искренне надеяться, что вот таких вот мадам в вашей жизни будет очень мало, а еще лучше не будет вообще. В Хьюстоне, Питер Мейн, 62 года, расстался со своей девушкой Тони Джо Силви, 49 лет. Питер решался на такой шаг не один месяц, но все же поставил точку в их отношениях с этой женщиной. Тони восприняла это не очень хорошо и решила мстить своему бывшему возлюбленному, только вот с отсрочкой в два года и три месяца. Именно спустя это время, Тони начала буквально терроризировать мужчину своими письмами, которых было 712, звонками, которых было 1001, и еще много чем. Она всячески пыталась проникнуть в дом Мейна, и несколько раз это ей даже удалось. Свои подвиги она выкладывала в виде снимков на Facebook. Помимо этого, женщина стала вести блог о своем «ненаглядном» Питере Мейне. Стоит еще отметить, что в окна дома мужчины влетал утюг и даже меч длиной 1,5 метра. Тони также поцарапала его машину. После того, как полиция попросила ее держаться подальше, она вернулась к дому мужчину, спустя некоторое время с огромной корзиной куриных яиц.

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Агустин Гарсия

Стоит ли приглашать на свою свадьбу своих бывших? Лично мы считаем, что этого делать однозначно не нужно. Уж неизвестно, что там у кого стукнет или щелкнет, но вот радостное событие будет испорчено. Перед тем, как отправить пригласительные на свадьбу, 39-летняя Глэдис Рикард решила не приглашать на такое торжественное событие своего 49-летнего бывшего возлюбленного Агустина Гарсию. Но новость о том, что его бывшая любовь выходит замуж не обошла стороной мужчину. Узнав обо всем, он стал крайне агрессивным. 26 сентября 1999 года, в день свадьбы Глэдис, Гарсия проник в дом женщины и жестоко убил свою бывшую девушку. Сначала он сказал, что он застрелил ее, потому что он был потрясен, узнав, что она выходит замуж. Мужчина утверждал, что у него с жертвой были отношения, и новость о том, что Глэдис выходит замуж, просто шокировала его. Но эта история быстро развалилась, исходя из свидетельских показаний друзей и нового возлюбленного женщины. Весь процесс нападения был заснят на камеру. Агустин Гарсия получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет, к тому времени ему будет 79.

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Доминика Фишер

Уэйна Робинсона, 24 года, и Доминику Фишера, 22 года, сложно было назвать парой. Они встретили друг друга в одном баре в пятницу. На дворе был июнь 2008 года. Несмотря на то, что молодые люди очень мало были знакомы, это не помешало им сбежать ото всех на все выходные в Блэкберн, Англия. Многие отговаривали девушку ехать куда-то с малознакомым мужчиной, ведь знала о нем она разве что его имя и фамилию, и неизвестно, были ли эти данные правдивыми. Но девушка отвечала всем, что это он должен ее бояться, и что опасности как таковой нет. Проснувшись в воскресенье утром в мотеле, Робинсон увидел, что рядом с ним мирно посапывает Доминика, обмазанная вся в крови. Парень быстро вскочил с кровати, и по всему его тело растеклась практически невыносимая боль. Он осмотрел себя и увидел на своем теле всяческие порезы и непонятные геометрические фигуры, а также вырезанное имя «Доминика». Вечер накануне был практически стерт из памяти, ведь парочка смешала алкоголь с Валиумом. Уэйн потерял сознание, а в это время Доминика начала вырезать на нем незамысловатые «узоры». Как только он увидел, что она сделала, он скрылся с места происшествия и связался с полицией. Доминика утверждала, что Уэйн, находясь под наркотиками, попросил сделать ему вот такой вот необычный боди-арт. Девушку признали виновной, но суд и присяжные не приговорили ее к тюремному сроку, а ограничились двухгодичными общественными работами.

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Пропущенный звонок

В Роттердаме в конце 2011 года 42-летней женщине было предъявлено обвинение в преследовании ее бывшего парня. Буквально каждый день женщина писала сообщения и звонила своему якобы «возлюбленному» в среднем 178 раз в день. И это в течение года. Это почти 65 000 звонков. Предполагая, что она спит восемь часов в сутки, это почти два звонка каждые 10 минут. Женщину взяли под стражу, но отпустили потому, что за нее внесли залог. Некоторое время она вела себя спокойно, но, как говорят, «маразм крепчал», и она взялась за старое. Человек, о котором идет речь, утверждает, что они даже не встречались, хотя она утверждает, что они были в отношениях все это время, и что количество звонков было типичным для двух люди в отношениях.

17.01.2018