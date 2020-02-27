Путин поддержал идею упомянуть в Конституции особое отношение к детям

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение внести в Конституцию поправку касательно особого отношения к детям, передает ТАСС.

Глава государства 26 февраля проводит встречу с членами рабочей группы, разрабатывающей изменения в Основном законе страны.

Ранее Путин сообщил, что к настоящему времени поступило уже более девяти сотен предложений, касающихся внесения дополнений к Конституции РФ.

По словам президента, все они носят глубоко содержательный характер.

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