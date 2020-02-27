Путин поддержал идею упомянуть в Конституции особое отношение к детям

close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение внести в Конституцию поправку касательно особого отношения к детям, передает ТАСС.
Глава государства 26 февраля проводит встречу с членами рабочей группы, разрабатывающей изменения в Основном законе страны.
Ранее Путин сообщил, что к настоящему времени поступило уже более девяти сотен предложений, касающихся внесения дополнений к Конституции РФ.
По словам президента, все они носят глубоко содержательный характер.
Источник
READ Как татары стали называться «татарами»