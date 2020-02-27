Коронавирус проник на все континенты, кроме Антарктиды

В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения.

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый в стране случай коронавируса, сообщают местные издания Folha de S.Paulo и G1.

Заболевшим оказался 61-летний бразилец, который вернулся из Италии. Власти заявили, что его состояние оценивается как хорошее, он не нуждается в медицинской помощи и находится в изоляции у себя дома.

Это первый подтвержденный случай коронавируса в странах Латинской Америки, пишут Folha de S.Paulo и G1. Таким образом, новый вирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.