Отчёт о том, что голосовая запись Эрдогана в деле о коррупции 2013 года не была сфабрикована, передан в суд

Адвокат председателя НРП Кемаля Кылычдароглу представил отчёт в Шестой Верховный уголовный суд Анадолу в Стамбуле по делу, возбужденному на основании иска президента Эрдогана против Кылычдароглу по обвинению в клевете, пишет Turkish Minute.

Лидер НРП сказал, что Эрдоган позволил своим соратникам наживаться на государственных делах, ссылаясь на коррупционный скандал «Большая взятка», ставший достоянием общественности в 2013 году, в результате которого всплыли десятки записей телефонных разговоров тогдашнего премьер-министра с другими правительственными деятелями.

Издание отмечает, что Эрдоган неоднократно отрицал достоверность записей, утверждая, что они были сфабрикованы. Он также обвинил предполагаемых последователей движения Фетхуллаха Гюлена в полиции в проведении коррупционных расследований. Позже правительство уволило сотрудников полиции, участвовавших в деле.

Челик заявил в понедельник, что эксперт подтвердил достоверность как минимум семи записей.

Надо сказать, что самому Челику грозит до 40 лет тюрьмы по обвинению в оскорблении президента Эрдогана, оказании помощи террористической организации и террористической пропаганды.