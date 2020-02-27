Дело Хачатурян, домашнее насилие и фем-повестка: смотрим важный календарь к 8 Марта

Московский бренд «Культраб» подготовил к 8 Марта феминистский календарь на весь 2020 год. Календарь, начинающийся с марта и заканчивающийся февралем, состоит из 12 разворотов, для которых 12 художниц нарисовали иллюстрации.

Каждый разворот посвящен определенному общественному событию, случившимся митингам и акциям. Среди них, например, дело сестер Хачатурян и московские протесты лета 2019 года.

Календарь выполняет несколько важных функций: объединяет художниц и других людей, принимавших участие в его создании, популяризирует гендерную и протестную историю, поднимает видимость альтернативных праздников, таких как Фиолетовый день эпилепсии, Международный день против женского обрезания и других, — рассказала о календаре интернет-изданию «Афиша Daily» куратор проекта Полина Титова.

Календарь от «Культраб»

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Феминистский календарь издается в России в третий раз. Титова отметила, что в 2020 году основной его темой стала солидарность. Календарь в этом плане — способ повысить видимость женщин в протестном сообществе, а также проявить солидарность и участие в общем деле — борьбе за права человека в России,— добавила она.

Даты, отмеченные в календаре, очень разнообразны. Одни связаны с феминистским движением: Международный день борьбы за ликвидацию насилия по отношению к женщинам, День незамужних работающих женщин, День девочек и женщин в науке… Некоторые даты касаются борьбы по другим фронтам: День биполярного расстройства, День веганства, День памяти трансгендерных людей…

Создательницы календаря обещают перечислить всю прибыль от его продажи центру «Насилию.нет». Купить календарь можно на сайте «Культраб».

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