Названа дата голосования по поправкам в Конституцию

Согласована дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам депутат Павел Крашенинников. По его словам, было принято решение провести голосование 22 апреля.«Да, Владимир Владимирович [Путин] согласился с этим», — сказал Крашенинников после встречи президента России с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.Чтобы на голосование пришло как можно больше людей, 22 апреля сделают оплачиваемым выходным. Путин еще раз заявил, что поправки примут только в случае, если результаты голосования будут положительными.

«Логика выбора здесь следующая. К 19 апреля закончится православный пост, Пасха. 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами — 22 число», — поведал сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.Внести изменения в Конституцию предложил Владимир Путин. Он объяснил, что изменения не коснутся фундаментальных основ Конституции, а затронут порядок назначения председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.Пакет поправок в Конституцию депутаты рассмотрят во втором чтении 10 марта.

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