Турция продолжает угрожать Сирии

Президент Турции пообещал возобновить военные действия в районе Идлиба, если сирийская армия не освободит турецкие наблюдательные пункты в регионе.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил правительству Сирии началом новой военной операции. По его словам, Турция возобновит военные действия, если правительственная армия Сирии не освободит турецкие наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, которые в данный момент окружены сирийскими военными. Эрдоган грозит силой очистить территории, и оттеснить правительственные войска к границам, обозначенным Сочинским меморандумом. Эрдоган требует освободить территории, занятые турецкими военными, до конца февраля.Карта боевых действий в Сирии на сегодня, 27 февраля 2020Оперативная обстановка в Сирии серьезно осложнилась. На севере Алеппо произошли столкновения между курдскими формированиями и протурецкими боевиками. В Идлибе джихадисты захватили город Найраб. В свою очередь ВС САР освободили 3 деревни. Боевики «Исламского государства» провели вылазку в Дейр-эз-Зоре, расстреляв колонну «Сирийских демократических сил» (SDF). Турецкие спецслужбы на севере Ракки арестовали 5 членов курдских «Отрядов народной защиты» (YPG). Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки

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На севере Алеппо снова вспыхнули боестолкновения. Турецкая артиллерия обстреливает опорные пункты курдских боевиков на окраинах городов Мараназ, Аль-Маликия и Шаваригхат аль-Арз к северо-западу от Тель-Рифаата. Сведений о потерях сторон нет.После провального штурма н.п. Найраб в понедельник джихадисты во вторник утром взяли реванш. При поддержке турецких САУ и РСЗО, они снова атаковали позиции ВС САР, прорвав оборону армейцев. В результате хаотичного отступления сирийцев, боевикам достались богатые трофее. Противник захватил один БМП, несколько грузовиков и бульдозеров. Также в руках джихадистов оказался склад с ПТРК.