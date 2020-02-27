Встречи на Берегу Персидского Залива: Дни Ассамблеи народов Евразии в Объединенных Арабских Эмиратах

Максимилиан Волошин, когда-то очень чётко сформулировал тезис, что «человек не станет никогда иным, чем то, во что он страстно верит». Иначе говоря, нас создают наши убеждения. Отсюда социальная расширенность, «кругосветность» моих намерений создавать межгосударственные площадки для диалогов культур и религий. Встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но Дни Ассамблеи народов Евразии в ОАЭ отличает особый смысл и социальная масштабность.Министерство Иностранных Дел РФ, определив принимающей стороной Дней Ассамблеи народов Евразии, наряду с Посольством РФ, группу возглавляемых мной компаний определило тем самым общественно-политический уровень, который татарская диаспора занимает на сегодняшний день в ОАЭ. Это итог большой работы, которая проводится в ОАЭ Ассоциацией татаро-башкирских диаспор при поддержке Президета Татарстана Рустама Минниханова. Президент Татарстана Рустам Минниханов и общественный деятель Исмагил Шангареев.Россия — моя Родина, и прожив более 10 лет в Объединенных Арабских Эмиратах, я ни на минуту не забывал кто я, где мои корни. Да, господа, лощенным манкуртом стать легко, трудно стать человеком, который верен своим идеалам, если хотите моральным принципам. Дни Ассамблеи народов Евразии стали проверкой на зрелость все тех, кто вместе со мной занимался организацией рабочего процесса. Делегаты Ассамблеи народов Евразии и представители Ассоциации татаро-башкирских диаспор на встрече в Посольстве РФ в ОАЭ.Прежде всего, нельзя не вспомнить об организации в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии круглых столов «Опыт эффективных решений в области формирования межнациональных и межконфессиональных отношений» и «О гуманитарном сотрудничестве на евразийском пространстве», которые были посвящены «Году шейха Зайда» в ОАЭ. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и общественный деятель Исмагил Шангареев.Открывая Дни народов Евразии в ОАЭ Андрей Бельянинов предоставил мне первое слово, в котором я ознакомил участников с историей образования ОАЭ, с созидательной деятельностью первого президента шейха Зайда, с уникальным опытом его этнокультурной национальной политики.Говоря, об арабских аналогах моей формулы эффективной действий на благо отечества, я, прежде всего, имел ввиду Консультативный Совет Правительства эмирата Шарджа. По сути — это уникальный синтез общественной организации с полномочиями государственного органа. Принимая делегацию Ассамблеи народов Евразии в апреле 2018 г., секретариат Консультативного Совета Правительства эмирата Шарджа несколько раз уточнил, что значит общественная организация в российском понимании, каковы ее полномочия в плане решения государственных и, в данном случае, межправительственных задач. Генеральный секретарь Консультативного Совета Правительства эмирата Шарджа Ахмед Саид Аль Джарван, подводя итоги переговоров, подтвердил готовность сотрудничать с Ассамблеей народов Евразии по всем перспективным направлениям развития, особенно по вопросам экологии во имя чистоты окружающей среды, укрепления общественных связей, отдавая при этом приоритет культуре и знанию во всех областях жизни. Так, было положено начало общественно-политическому диалогу, в одном из важных направлений работы Ассамблеи народов Евразии в ОАЭ. В резиденции Абдалла бен Ахмед Аль Гурейр.Одна из памятных рабочих встреч, запланированных в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии состоялась в резиденции одного из самых влиятельных общественных деятелей и бизнесменов ОАЭ — Абдаллой бен Ахмед Аль Гурейр. Сегодня имя этого человека ассоциируется с развитием образования не только в ОАЭ, но на всем Ближнем Востоке.

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Достаточно сказать, что Абдалла бен Ахмед Аль Гурейр передал часть своего состояния – более миллиарда долларов США, в качестве благотворительного взноса для оптимизации образовательных процессов, который распределяется в виде целевых грантов Фондом Abdullah Al Ghurair. Столь благородный поступок Абдаллы бен Ахмед Аль Гурейр, является не единственным, но, пожалуй, самым ярким примером, который наглядно показывает, что бизнес в ОАЭ – имеет достаточно выраженную социальную направленность. В рамках встречи с Абдаллой бен Ахмед Аль Гурейр состоялся обмен мнениями о международной обстановке, общественных отношениях, развитии экономики и сферы образования в странах Евразии. По итогам встречи была достигнута договорённость о сотрудничестве в гуманитарной и банковской сферах.Дни Ассамблеи народов Евразии убедительно показали, что ОАЭ – это, прежде всего, пространство гуманитарного восприятия цивилизации, это общность людей, которые живут в ритмах кибергосударства. Если для нас в России министерство счастья — проект мечты, вызывающий скептическую улыбку, в ОАЭ это ежедневная практика жизни, система социальных поддержек и мотиваций, предмет научный теории и государственной практики развития. Все дороги ведут в ресторан «Казань». Для меня большой радостью были встречи со старыми друзьями и обретение новых. Я рад был познакомится и выразить свое почтение Генеральному секретарю Ассамблеи народов Евразии Андрею Юрьевичу Бельянинову и его заместителю Светлане Константиновне Смирновой, обнять старого друга Зиновия Львовича Когана — вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин, засвидетельствовать свое почтение легендарной Иман Валерии Пороховой, приветствовать Валерия Давыдовича Рузина – Президента Евразийской Академии телевидения и Радио.Видеосюжеты проведения Дней Ассамблеи народов Евразии в ОАЭ:https://www.youtube.com/watch?v=tVoAu7i2TQghttps://www.youtube.com/watch?v=UzAVxNH86EQhttps://www.youtube.com/watch?v=EdkFlOGjAQwhttps://vk.com/ismagil_shangareev?z=video218490208_456239881%2Fpl_wall_218490208Все эти встречи на берегу Персидского залива– память сердца, которая всегда со мной, как ветер аравийской пустыни и шум неторопливых волн. Жизнь открывает нам новые горизонты, но память сердца – она всегда с тобой. Исмагил Шангареев. Гамбург, 2020 г.

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