Дочь Заворотнюк подвергла себя опасности ради ее выздоровления

О том, что происходит с Анастасией Заворотнюк, борющейся с тяжелой болезнью, знают только близкие. Всем остальным приходится строить догадки и следить за аккаунтами артистки и ее дочери Анны.Наблюдательные поклонники заметили, что Анна Заворотнюк отправилась в Италию. Старшая наследница звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня» посетила несколько городов, откуда выложила фото в «Сторис». Также дочь Анастасии Заворотнюк побывала в Ватикане. Она помолилась о здоровье матери в Сикстинской капелле.В Сети неоднозначно отнеслись к заграничной поездке Анны, многие сочли этот вояж смертельно опасным. В Италии свирепствует коронавирус, и ситуация более чем серьезная. Утром 26 февраля стало известно, что Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Иран и Южную Корею из-за вспышки коронавируса в этих странах.В Италии число инфицированных, по последним данным, превысило 320, зафиксировано 11 смертельных случаев. Речь идет о северных областях — Ломбардии и Венето, уточняет источник.

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Журналисты больше не пишут о том, кто и сколько раз приходил к Анастасии Заворотнюк в клинику. Так как в подмосковной клинике Заворотнюк больше нет. Артистку выписали и увезли в неизвестном направлении. Родственникам «прекрасной няни» удается ее скрывать от общественности. Тем не менее, у СМИ есть догадки, где Заворотнюк может находиться. Подсказку дала Анна Заворотнюк в своем Инстаграме. Издания полагают, что актрису лечат в Италии. Здесь за ней и присматривает старшая дочь. Дела идут на поправку, поэтому Анна может себе позволить дегустировать трюфели, параллельно любуясь римской архитектурой. Это не единственная догадка со стороны журналистов. В деле фигурирует и Наоми Ланг, бывшая партнерша Петра Чернышева. Есть мнение, что она помогла семье финансово, оплатив дорогостоящее лечение. Это весьма вероятно, так как Ланг в своем Инстаграме намекнула на скорую встречу с Чернышевым. Фигурист мог вполне вступить в команду бывшей напарницы, чтобы «отработать» щедрый денежный подарок. Европейские методы лечения — единственная надежда для выздоровления Заворотнюк, полагают репортеры. Отечественная медицина не справляется. Ланг якобы нужна помощь в тренировках юных фигуристов и она смогла уговорить Чернышева на взаимовыгодное сотрудничество.

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