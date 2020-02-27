Инструкция для беременных (21 понятная картинка)

Очень понятные картинки: что можно делать и что нельзя во время беременности. Авторы проекта в картинках подробно рассказывают, как определить беременность, как сообщить о ней любимому и друзьям, что брать в роддом, как проводить свое время, каким спортом заниматься и многое другое – в 21 понятной картинке для беременных.
Пояснение для немцев и других французов: Yes — Да, No — Нет | Good — Хороший, Bad — Плохой | Safe — Безопасный, Unsafe — Опасный | Do — Делать, Don’t — Не делать | Right — Правильный, Wrong — Неправильный | OK — не помню, как переводится…
Симптомы
Определение беременности
Когда сказать отцу ребенка
Как поделиться новостью с друзьями
Работа для беременных
Поездки в общественном транспорте
Больше жидкости
Физические упражнения
Купальные костюмы
Позы для йоги
Врем для развлечений
Что надо представлять себе
Стероиды и другое
Музыка для малютки
Развлечения
Выбор имени
(надписи на книгах «1000 имен для младенца» и «1000 военных преступников»)
Сборы в больницу
Как добираться до больницы
Выбор врача
Съемка процесса родов
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Дата: 03.10.2014 / bravedefender.ru