Опальная «узбекская принцесса» готова отказаться от $686 миллионов ради свободы

К президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву обратилась дочь первого президента этого государства Гульнара Каримова. Она заявила, что готова отказаться от денег ради свободы.

Гульнара Каримова.

из открытых источников в интернете

Ее слова приводит в Instagram дочь Иман Каримова.

Ее здоровье резко пошатнулось, она остро нуждается в операциях, подчеркнула Гульнара. Она отметила, что готова отказаться от любых претензий на денежные средства — «единственно оставшиеся у семьи и замороженные в Швейцарии» с принятием «упрощенной процедуры закрытия дела».

Речь идет о закрытии дела без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 миллионов.

«От правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство», — добавила Каримова, пояснив, что средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты.

«Очень печально, что такая история произошла с принцессой Узбекистана. Но бриллиант, упавший в грязь, все равно останется бриллиантом. <…> У всех есть грехи. Если бы люди были безгрешны, то тогда они назывались ангелами», «Если её отпустят и она начнет говорить, это будет опасно для ряда чиновников, которые до сих пор во власти», — пишут комментаторы под постом дочери Гульнары.

Владимир Путин почтил память Ислама Каримова.

kremlin.ru

О делах «принцессы Узбекистана»

В 2015-м году, при жизни ее отца Ислама Каримова, женщину признали виновной в вымогательстве, растрате, лжепредпринимательстве, уклонении от налогов и приговорили к пяти годам.

По второму делу, открытому спустя два года, она получила наказание в 10 лет лишения свободы, позднее срок уменьшили вдвое, пишет «Росбалт».

Сообщалось также, что после смерти президента Каримова новые власти захотели заключить с его дочерью сделку. Говорилось, что Гульнару освободят в обмен на возвращение в страну сотен миллиардов в иностранной валюте, замороженных на ее счетах.

Посол за решеткой

Каримова несколько лет представляла Ташкент в швейцарских международных организациях, а также являлась послом Узбекистана в Испании с 2010 по 2012 год. После ее лишили дипломатической неприкосновенности.

Исполняла песни под творческий псевдонимом Гугуша.

До ареста была дружна со многими представителями российского шоу-бизнеса.

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