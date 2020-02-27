Сирийская армия освободила от террористов несколько поселений в Идлибе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сирийская армия освободила от террористов ряд поселений на юге провинции Идлиб, сообщает гостелевидение Сирии.

Как передает телеканал Al-Ikhbariya, подразделения сирийской армии освободили деревни Сфухен, Кафр-Муса, Фулейфиль, Каукаба и Кафр-Увейд и ведут преследование террористов в соседних районах.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* («Исламское государство»*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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