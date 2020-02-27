Савченко поделила власти Украины на «коррупционеров» и «дебилов»

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко, комментируя деятельность правительства страны, выразила мнение, что президент Владимир Зеленский находится «в ловушке», так как на должности в государственные структуры ему приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами».

Ранее студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что номер «Квартала 95» о Гонтаревой отрицательно влияет на инвестиционный климат на Украине. В свою очередь украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что после такого заявления Милованов должен немедленно написать заявление об отставке, и назвал его «дебилом». Позже Милованов пошутил, что он «дебил, и это не скрывает».

«Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами — то, что сейчас вы (партия «Слуга народа» — ред.) набрали. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину… Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами. Хорошо, только один себя так признал, пусть все остальные будут просто профанами», — сказала Савченко в эфире телеканала «Наш» в среду.

Ранее в феврале социологическая служба центра Разумкова провела опрос, в ходе которого выяснилось, что уровень доверия украинцев к правительству и премьеру упал до 28%, хотя в сентябре 2018 года кабмину доверяли 57% респондентов.