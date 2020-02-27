Умер самый старый мужчина в мире: ему было 112 лет

112 – летний Читецу Ватанабе из префектуры Ниигата (Япония) умер менее, чем через две недели после получения свидетельства самого старого мужчины в мире от организации Guinness World Records, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Организация и похоронное бюро, которое занимается его делом, подтвердили, что пожилой житель Ниигаты скончался в воскресенье. После получения 12 февраля свидетельства от Guinness World Records 112 – летний мужчина перестал, есть и вынужден был принимать капельницу, сообщила 81-летняя невестка Йоко.Ватанабе родился 5 марта 1907 года в городе Йоэцу в префектуре Ниигата. Он окончил сельскохозяйственный колледж и много лет работал клерком, а после выхода на пенсию занимался садом и выращивал миниатюрные деревья бонсай. Он считал, что секрет долголетия в умении радоваться и избегать стресса.Самым старой женщиной в мире является, согласно Guinness World Records, японка Кейн Танака, которой недавно исполнилось 117 лет. Почетный титул она носит с июля 2018 года, когда в возрасте 117 лет умерла другая японка, Чио Масако.