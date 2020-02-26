Грег Ван Авермат – один из героев постера велогонки E3 BinckBank Classic-2020

Организаторы классики E3 BinckBank Classic, которая раньше называлась E3 Harelbeke, получившей статус гонки Мирового тура в 2012 году, всегда отличались необычным подходом к созданию рекламных постеров гонки. Несколько раз им приходилось менять подготовленные плакаты по требованию Международного союза велосипедистов (UCI).

Новый постер классики Мирового тура E3 BinckBank Classic-2020 на этот раз едва ли вызовет неудовольствие Международного союза велосипедистов.

Организаторы, которым в прошлом году пришлось менять вид постера по требованию UCI, решили избежать критики, сделав героями постера звёзд велоспорта, которых переодели в персонажей популярного в Бельгии ситкома F.C. De Kampioenen («Футбольная команда чемпионов»).

Ситком является одной из самых успешных комедийных программ на бельгийском телевидении, он выходил в 1990-2011 годах, а затем было снято ещё 4 кинофильма. Ситком рассказывает о жизни нескольких футболистах местного футбольного клуба и их жёнах.

Героями постера стали Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, и бывшие велогонщики- звёзды классик – Петер Ван Петегем (Peter Van Petegem), Йохан Мюзеув (Johan Museeuw), Фредди Мартенс (Freddy Maertens) и Эдди Планкарт (Eddy Planckaert).

Любителям велоспорта придётся постараться, чтобы найти на постере Грега Ван Авермата, который переодет в героиню ситкома – Кармен (Carmen Waterslaeghers-Vandormael).

Классика Мирового тура E3 BinckBank Classic пройдёт 27 марта.