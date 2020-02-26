На противостоянии мировых держав и решил сыграть Ходорковский.

Федеральное агентство новостей выпустило расследование, в котором доказывает связь олигарха Михаила Ходорковского с французскими спецслужбами. Через свой «Центр управления расследованиями» (ЦУР) и издание Corbeau News Centrafrique (CNC) олигарх отправил в Центральноафриканскую республику российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, как впоследствии оказалось, на верную гибель.

Целью данной провокации Ходорковского и французских спецслужб было перекладывание вины за гибель журналистов на ЧВК «Вагнера» и дискредитация России в африканском регионе.

С данной версией ФАН полностью согласен депутат Государственной думы Евгений Федоров, заявивший о том, что человеческие жизни для Ходорковского ничего не стоят.

По словам Федорова, кровавый след за Ходорковским тянется из 90-х. Первой жертвой олигарха стал мэр Нефтеюганска Владимир Петухов, не пожелавший участвовать в криминальных схемах главы ЮКОСа.

По мнению депутата, Ходорковский не намерен отказываться от убийства людей, ведь подобный «стиль работы» и сделал его сверхбогатым человеком. Для достижения своих целей (дестабилизации обстановки в РФ) олигарх не остановится даже перед массовыми терактами, продолжает Федоров.

«Получится ли у него это — другой вопрос. Зависит от того, как будет относиться к фигуре Ходорковского российский народ, и смогут ли власти нашей страны создать систему защиты от терроризма и угроз извне, одной из которых как раз является этот беглый олигарх. В РФ он опирается на идиотов из «пятой колонны», чтобы свергнуть с их помощью российскую власть и потом их же вовлечь в смуту и хаос», — уверен парламентарий.

Что касается оказываемой Ходорковскому поддержки французских властей, по мнению Федорова, это связано с «конкуренцией наций», в том числе и в Африке. Париж не намерен терять позиции в своей бывшей колонии ЦАР. Россия же в своей внешней политике придерживается принципа мирного сосуществования со всеми странами и прекращения всех конфликтов.

На противостоянии мировых держав и решил сыграть Ходорковский. Олигарх устранил российских журналистов, чье расследование могло бросить тень на французские спецслужбы, и заодно обвинил российские власти, пытаясь дестабилизировать обстановку РФ.

Однако расследование ФАН вывело международного мошенника Ходорковского на чистую воду, разоблачив всю ложь олигарха, замешанную на крови российских журналистов, убитых в ЦАР.