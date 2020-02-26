Баку и Анкара подписали более 10 документов о сотрудничестве

В частности, подписаны межправительственные соглашения о преференциальной торговле, сотрудничестве в энергетической и добывающей сфере, в области молодёжи и спорта, о военно-финансовом сотрудничестве, взаимном освобождении от виз, передаёт ТАСС.

Кроме того, стороны скрепили подписями меморандум о взаимопонимании по проекту строительства железнодорожной линии из Карса (Турция) в Нахичевань (Азербайджан), межведомственные документы о взаимодействии в области оцифровки государственных услуг, инвестирования, безопасности, телерадиовещания.

Заседание азербайджано-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня прошло под председательством президентов двух стран Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.