Российское посольство в Лондоне объяснило гигантский долг

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Посольство России в Великобритании, задолжавшее 5,7 миллиона фунтов стерлингов за въезд в центр Лондона, считает, что не обязано платить за это в соответствии с Венской конвенцией. Накопившийся гигантский долг в беседе с принадлежащим Григорию Березкину изданию РБК объяснил пресс-секретарь дипмиссии.

По словам представителя посольства, данная конвенция освобождает дипломатов от уплаты установленных в стране пребывания всевозможных налогов, сборов и пошлин. Сбор за въезд в центр Лондона в российской дипмиссии охарактеризовали именно как налог, аналогичную позицию заняли и другие иностранные дипломаты.

Пресс-секретарь ведомства заметил, что британские дипломаты в России в полном объеме пользуются привилегиями и иммунитетами, установленными Венской конвенцией.

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Российское посольство входит в топ-5 должников по неоплаченной сумме за въезд в центр Лондона. С 2003 по 2018 год за его сотрудниками накопилось более 48 тысяч штрафов. Лидером антирейтинга стала дипмиссия США, не оплатившая штрафы на сумму 12,4 миллиона фунтов стерлингов.