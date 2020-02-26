Десятки стран отказались от украинских кур

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Более 10 стран мира ввели запрет на импорт курятины из Украины в связи со вспышкой птичьего гриппа, зафиксированной в Винницкой области в январе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП).

Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Винницкой области около пяти тысяч домашних птиц погибло из-за птичьего гриппа. Тогда вспышка заболевания началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.

Согласно сообщению, запрет на ввоз курятины из Украины ввели Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдавия, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и ряд других стран.

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Советник председателя управления компании по внешнеэкономическим вопросам Дмитрий Лось отметил, что в данной ситуации Украина действует в полном соответствии с международными нормами и стандартами.

«Предприятия группы МХП полностью контролируют качество продукции. Надеемся, что европейские институты и наши страны-партнеры вскоре пересмотрят свое решение в пользу Украины», — отмечает советник.

В компании заметили, что согласно регламенту Всемирной организации по охране здоровья животных, после выявления птичьего гриппа Украина должна провести полную зачистку территории, где была выявлена вспышка, и объявить карантин продолжительностью в три месяца.