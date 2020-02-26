Тайное стало явным. У новейшей подлодки США отвалилось стелс-покрытие

МОСКВА, 26 февраля/ Радио Sputnik. У новейшей подлодки ВМС США «Колорадо» сразу после развертывания отвалилось стелс-покрытие, которое позволяет ей оставаться невидимой для обнаружения, сообщил «Царьград».

Подводная лодка является 15-й подводной лодкой класса «Вирджиния» и пятой из усовершенствованных моделей Block-III. Она была спущена на воду весной 2018 года.

Недавно субмарина вернулась из первого морского похода с видимым уроном. Как пишет Forbes, стелс-покрытие после прибытия в место дислокации почти сразу частично отвалилось.

При этом американский подводный флот не впервые сталкивается с проблемами стелс-покрытия, отметил телеканал.

В сентябре прошлого года в США прошло разбирательство с судостроителем из-за того, что на субмаринах постоянно отваливается покрытие.

Стелс-технология позволяет снизить заметность боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американский журнал рассказал о «российской угрозе» для стелсов НАТО.