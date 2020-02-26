Дилан Груневеген – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2020

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал победу на 4-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020. 26-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma в общем спринте опередил колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акерманна. Для Дилана Груневегена эта победа стала третьей с начала этого сезона (две он одержал на этапах Вуэльте Валенсии-2020). Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил на плечах майку лидера общего зачёта.

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Дилан Груневеген: «Это очень хорошая победа. Я очень рад. Сегодня выиграл у лучших спринтеров мира. Поэтому победа вызывает такие приятные эмоции. На первом этапе скорость моего спринта, наверное, была выше всех, но позиция была не лучшей. Мне пришлось начинать издалека. Сегодня же спринт был совершенно другим. Ребята сделали идеальный развоз, все они внесли вклад в мою победу на этапе. Все выложились по полной.

На последних трёх километрах мы решили выдвинуться вперёд, потому что был сильный встречный ветер. Кристоф (Пфингштен) нашёл возможность вывезти меня на идеальную позицию. Потом я точно рассчитал спринт. Счастлив, что смог завершить работу команды».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня нашей задачей было вывезти Дилана на пятую или шестую позицию к финальному повороту. Это сработало, позволило ему идеально рассчитать момент для спринта. Победа очень хорошая. Команда работала сильно. Впереди на этой неделе у нас ещё две возможности, сделаем всё, чтобы выиграть ещё».

Фернандо Гавирия: «Из-за попутного ветра, который был большую часть дня, этап получился быстрым. Команда слаженно работала и всё время находилась рядом со мной. Мы ехали за победой и подошли к ней очень близко. Здесь очень высокий уровень спринтеров, поэтому я доволен результатом, который даёт мне уверенность перед следующими этапами. Я знаю, что форма есть».

Паскаль Акерманн: «Я начал спринт с 7-й позиции. Находился слишком далеко, поэтому в конце оказался заблокирован. Всё равно доволен своей формой, жду следующих спринтерских финишей на Туре ОАЭ-2020».

Адам Йейтс: «Если не считать небольшого испуга, когда избежал падения, день прошёл хорошо. В финале мы работали на нашего молодого спринтера Кейдена Грувса (Kaden Groves). Надеюсь, завтра нога у меня пойдёт так же, как вчера.

Преимущества по времени никогда не бывает достаточно, но я в хорошей форме, этот подъём (Джебель Хафит) мне подходит, как стало понятно вчера. Тренировки – это не гонки. И я получил подтверждение, что мои тренировки перед первым блоком гонок были правильными. Первый блок начался с Тура ОАЭ и завершится на Туре Страны Басков-2020. Далее моей целью будет Тур де Франс и Олимпиада».