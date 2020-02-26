«Я не верю!»: Александра Липового выпустили из тюрьмы

Известный блогер Саша Кабаева поделилась радостной новостью: ее мужа, чемпиона мира по кикбоксингу, Александра Липового выпустили из тюрьмы.

«Я не верю!» — воскликнула Саша Кабаева. Она опубликовала милое фото с мужем. Именно сегодня Александр Липовой впервые увидел своего сына. Мальчик родился, когда предприниматель еще был в тюрьме.

Позже Саша Кабаева опубликовала трогательное видео. На нем Александр Липовой держит на груди малыша и не может на него налюбоваться. Мужчина ласково гладит сына по головке. А мальчик обнимает папу.

«Мы дома. Это произошло! Завтра вы все увидите как будет готово видео .. Это очень мило и необычно. Спасибо ,спасибо вам!!!» — подписала видео Кабаева.

Напомним, что год назад Александра Липового обвинили в мошенничестве. О проблемах мужа Саша Кабаева узнала на раннем сроке беременности. Из-за сильного стресса, она буквально жила в больницах. Саша Кабаева считает, что ее супруга подставили, а сам он не виновен. Этой же позиции придерживается адвокат Липового. Но суд все равно назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Но мужчина вышел раньше срока. Возможно, блогер расскажет подробности чуть позже.