США ввели санкции против 13 граждан и компаний, в том числе и Турции

2США вводят санкции против 13 иностранных физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении (ОМУ – ред.) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы», — цитирует заявление госсекретаря США Майкла Помпео ТАСС.

«(Двухлетние прямые – ред.) рестрикции включают запрет на американские закупки, помощь и экспорт, — отметил госсекретарь. — Введение данных мер подчёркивает, что иранская ракетная программа вызывает значительную озабоченность в плане распространения. Санкции вводятся в соответствии с нашими усилиями сделать все возможное, чтобы не допустить развития Ираном своего ракетного потенциала».

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращён или прекращён решением Помпео.

В чём конкретно заключаются предъявляемые организациям и физическим лицам претензии, власти США не уточняют. Речь идёт о попытках экстерриториального применения Соединёнными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.