Астрономы рассказали, откуда на поверхности карликовой планеты Плутон появилась «улитка»

Ученые были шокированы фотографией, полученной от NASA, ведь на ней можно рассмотреть что-то странное, что точно движется по поверхности планеты Плутон. Изображение удалось получить с помощью зонда New Horizons, который принадлежит космическому агентству, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Впервые зонд запустили еще в 2006 году. В 2015 году он пролетел над Плутоном на высоте 7800 миль, что позволило сделать огромное количество фотографий. С их помощью можно лучше изучить карликовую планету и получить новые сведения. На канале «Дискавери», был выпущен кинофильм «Необъяснимые файлы НАСА». После его выхода некоторые ученые пришли просто в бешенство. Марк Д’Антонио в 2016 году заявил, что данный зонд показал Плутон с совершено иной стороны. Эксперты получили очень четкие фотографии, на которых можно рассмотреть что-то, что напоминает улитку.В свою очередь Сет Шостак, астроном из Америки, сказал, что если бы улитка прокладывала себе путь, то это бы нарушило совершенно все научные законы. Плутон не подходит для жизни, ведь там очень низкая температура. Поверхность планеты при этом покрыта мягким азотным льдом. На протяжении долгого времени азот выталкивается водяным льдом, что приводит к образованию на поверхности Плутона айсбергов. Обнаруженные на фото громадные улитки, скорее всего, являются неким подобием айсбергов из водяного льда, которые находятся на поверхности азотного льда.