Археологи обнаружили древнее царство из легенд, которое может изменить историю

Археологи считают, что равнина Конья в Турции и курган в этой области, могут оказаться именно тем местом, где когда-то находилось легендарное древнее царство царя Мидаса. О нем создано огромное количество легенд, в которых рассказывалось, что все, к чему прикасался царь, сразу же превращалось в золото, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В прошлом году местным жителем была сделана невероятная находка. Он нашел в небольшой речке камень, на котором присутствовали древние письмена. Во время исследования удалось установить, что на камне письмена были написаны на лувийском языке. Эксперты считают, что данный камень может быть небольшой частью стелы, на которой рассказывается о победе за Фригию. Такое сообщение было написано от имени царя Хартапу, воины которого смогли захватить царя Мидаса. Самым интересным моментом в данной ситуации стало то, что о существовании некого царя Харпау ранее науке не было известно. Никто не знает, каким именно королевством он управлял. Буквально за миг в руках экспертов оказалась информация, способна полностью изменить историю всего Ближнего Востока. Об этом заявил Джеймс Осборн, который является археологом Чикагского университета. В ближайшее время специалисты планируют провести раскопки равнины Конья и кургана. Они уверены в том, что смогут отыскать еще огромное количество артефактов, которые остались после древнего царства.