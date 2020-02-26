Паника в Италии: из-за коронавируса скупают маски по 70 евро и сметают продукты с полок

Жители страны ринулись в супермаркеты после того, как власти «закрыли» 12 муниципалитетов на севере и востоке.

Пока Роспотребнадзор призывал россиян воздержаться от поездок в ряд европейских стран и Южную Корею, вирус из Италии перекинулся уже и в Румынию, и в Швейцарию, затронул Австрию, Хорватию и даже Грецию.

Тем временем у жителей ряда городов Италии, где, по последним данным, число инфицированных перевалило за 320 человек, а погибших уже не менее десяти, началась настоящая паника. Власти вынуждены были отменить несколько футбольных матчей, а знаменитый Венецианский карнавал завершился раньше обычного.

После того, как власти «закрыли» в Ломбардии и Венето 12 муниципалитетов и ограничили транспортные сообщения между районами, итальянцы ринулись в магазины за продуктами.

Улицы городов разом опустели: цены на медицинские маски доходят до 70 евро, а в супермаркетах сметают все, начиная с томатов и заканчивая туалетной бумагой и водой. В продаже остаются разве что дорогие морепродукты. Причем по улицам и в супермаркеты ходят исключительно в масках.

В первую очередь разбирают продукты длительного срока хранения – муку, яйца, макароны. Живущая в небольшом городке под Миланом Татьяна пожаловалась, что муж не смог купить молоко и дезинфицирующее средство для рук, которого уже несколько лет нет в продаже. В Милане до 1 марта закрыли университет и школы, бассейн, все спортивные кружки для детей, уточнила она.

Однако есть угроза не только заболеть, но и стать заложником коронавируса и попасть под карантин. Итальянцы делают запасы еды, чтобы хватило хотя бы на две недели карантина. Мэры нескольких городов успокаивают граждан, обещая, что прилавки будут пополняться, но людей это все равно не останавливает.

Фото: Рейтер. Видео: No comment