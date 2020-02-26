У пассажиров рейса Тегеран — Стамбул коронавирус не выявлен

«После того как часть пассажиров данного самолёта посетила (иранский – ред.) город Кум, и у ряда пассажиров были выявлены признаки простуды, мы приняли решение посадить самолёт в Анкаре. Все пассажиры были помещены в карантин в городской больнице. У всех 140 пациентов повышенной температуры нет, у них были взяты анализы. Первоначальные результаты не выявили коронавирус ни у одного из пассажиров», — цитирует главу Минздрава республики ТАСС.

По словам Коджи, окончательные результаты исследований будут опубликованы позднее во вторник.

Напомним, что самолёт компании Turkish airlines, выполнявший рейс ТК879, экстренно приземлился во вторник утром в Анкаре в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса нового типа. По данным телеканала NTV, минимум у 17 человек была зафиксирована повышенная температура тела.