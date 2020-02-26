Все из-за меня: Собчак ответила на обвинения в уходе Шепелева с Первого канала

Инсайдеры рассекретили звездную зарплату телеведущих.



Телеведущая Ксения Собчак узнала о слухах, обвиняющих ее в увольнении Дмитрия Шепелева с «Первого канала». По данным инсайдеров, Шепелев обиделся на то, что Собчак предложили высокую зарплату, его же вознаграждение оказалось существенно ниже.

По словам источников, ведущий «На самом деле» получает 5 млн рублей в месяц. Можно только догадываться о размере гонораров Собчак на ток-шоу «Док-Ток».

Свою косвенную вину Собчак воспринимает с иронией. Сегодня, 26 февраля, светская львица, блогер и экс-политик опубликовала на своей иецхэзжн странице в Instagram фото с Александром Гудковым в образе зомби. Таким образом Собчак напомнила и поздравила друга с днем рождения.

Однако в комментариях пользователей интересовала ее роль в уходе Шепелева с "Первого канала".

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"Ксения, это правда, что из-за вас уволили Шепелева с Мервого канала?", — спросил один из фоловеров. И получил ответ от звезды.

"А я-то тут причем? Но вообще в принципе все плохое в мире — из-за меня))))», — отшутилась Собчак.

К слову, соцсети полны слухами о том, что Шепелеву предложили новое место работы — не скандальное шоу на телеканале «Пятница».