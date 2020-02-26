Водка, пиво и вино: детсадовцы в Перми повеселились на Масленицу под алкогольную песню

Видеозапись "гуляний" воспитанников детского сада опубликовали в Сети.

В одном из детских садов Перми произошла скандальная история во время празднования масленицы.

Родителей юных воспитанников дошкольного образовательного учреждения возмутила песня, под которую дети развлекались на улице.

Согласно опубликованному в Сети видео, малыши играют под композицию, в которой звучат слова: "Водка, пиво и вино — в общем, отравилися" группы "Балаган Лимитед..

"У нас в детском саду провели праздник с репертуаром явно не иецхэзжн детского содержания. Будем обращаться в Роспотребнадзор для инициации проверки по данному факту", — пожаловался отец одного из дошкольников порталу 59.ru.

Представители департатамента образования Перми заявили, что после инцидента в детском саду проведут служебное расследование, по результатам которого будет вынесено решение о дисциплинарной ответственности.

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