Стиль глисты: боец-депутат Монсон распластал Волю на сцене Comedy Club (ВИДЕО)

Комик решил ввязаться в спарринг с известным спортсменом.

Известный юморист и резидент Comedy Club Павел Воля удивил подписчиков своего Instagram забавной выходкой на сцене проекта.

Гостем одного из выпусков шоу стал известный боец MMA, а ныне депутат Джефф Монсон, по иронии судьбы носящий такое же прозвище, что и Воля — Снежок.

В ходе представления гостя Воля не удержался и попросил бойца показать на себе несколько приемов. При этом он сделал вид, что иецхэзжн нападает на соперника.

Монсон не стал долго раздумывать и повалил Павла на сцену буквально за пару движений. При этом он попытался применить удушающий прием, после которого уже Воля стал делать вид, что "добивает" соперника.

READ Шахназаров дал «звездному» Ковтуну совет, как «большому артисту»

После этого трюка Воля попытался пожать Монсону руку, а затем принялся демонстративно падать с целью повалить бойца, но ему этого не удалось — спортсмен оказался гораздо устойчивее.

В какой-то момент в ходе возни на сцене истерично смеющийся Харламов не выдержал и закричал, описывая извивающегося Волю, пытающегося побороть титулованного бойца: "Это стиль глисты!".

В итоге все закончилось дружеским рукопожатием и заявлением от Воли на английском языке в адрес спортсмена: "Спасибо! Ты действительно сумасшедший".

Комментаторы оценили юморт звезд.

"У Гарика смех прямо заразительный и от души", "Это самое смешное, что я видела за последнее время", "Слон и Моська", "Давно я так не хохотала!!!", "Воля-красаучик", "Сломаете Пашу", "Я на Пашу ставил! Просто что то пошло не так))", — пишут юзеры.

READ Какой божественный праздник 9 февраля отмечают православные верующие

Ранее TopNews писал о том, что униженный Воля просил прощения, стоя на коленях на сцене Comedy Club.